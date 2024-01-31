Kastamonu'da DEAŞ üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu Q.F.M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü Kırşehir'de yakaladı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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