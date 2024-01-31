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        Kastamonu'da DEAŞ üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:25
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        Kastamonu'da DEAŞ üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu Q.F.M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü Kırşehir'de yakaladı.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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