Kastamonu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.

Kuzeykent Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir firmanın depo kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, yangını diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

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