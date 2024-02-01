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        Kastamonu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

        Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:45
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        Kastamonu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.

        Kuzeykent Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir firmanın depo kısmında yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekipler, yangını diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü.

        Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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