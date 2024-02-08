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        Deniz Feneri Kastamonu temsilciliği 2023'te 10 milyon liranın üzerinde yardım yaptı

        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liranın üzerine yardım ulaştırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:28
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        Deniz Feneri Kastamonu temsilciliği 2023'te 10 milyon liranın üzerinde yardım yaptı
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        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liranın üzerine yardım ulaştırıldığı bildirildi.

        Derneğin Kastamonu temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere, değişik kategorilerde yardımları olduğunu söyledi.

        Marketler üzerinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduklarını belirten Bitkin, "Her ay 600 lira kartlara yükleme yapmak suretiyle 400 ailenin temizlik ve gıda ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanında gıda dağıtımlarımız da söz konusu. Ayrıca 370 yetim çocuğumuzun 345'ine aylık 600 lira ödeme yapıyoruz. Üniversitelerde okuyan Kastamonulu 25 yetim çocuğumuza da bin ila 1500 arasında ödeme gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Giyim mağazaları bulunduğunu, Kastamonu ve Sinop'ta 27 ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Bitkin, şöyle devam etti:

        "2023 yılında mağazamızdan 871 ailemizi giyindirdik. Bu, toplam 4 milyon liranın üzerinde bir rakam eder. Bunun yanında 1455 ailemize 2 milyon 189 bin lira tutarında gıda desteği sağladık. 63 ailemize yakacak temin ettik. 25 ailemize sağlık yardımında bulunduk. 685 ailemize eşya desteği sunduk. 291 ailemize eğitim desteği, 389 ailemize temizlik malzemesi, 2 ailemize tamir malzemesi, bir ailemize de inşaat malzemesi desteği verdik. Acil ihtiyaçlar ve yetim ödemeleri olmak suretiyle 3 milyon liraya yakın nakit yardımında bulunduk. İhtiyaç sahiplerine 2023 yılında 10 milyon 708 bin 245 lira ayni ve nakdi yardım ulaştırdık."

        Bitkin, Filistin'e de yardımda bulunduklarını vurgulayarak, "Un yardımı çalışmamız var. Mısır'dan ve Fas sınır kapısından Filistin'e günlük ortalama 100'e yakın tır geçişi söz konusu. Yine Afrika'nın mağdur coğrafyalarına adak kurban yardım çalışmalarımız söz konusu." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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