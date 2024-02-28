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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "AK Parti Proje Tanıtım Lansmanı"nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'deki belediyeler, iller ve ilçeler AK Parti'nin gerçek belediyecilik kavramıyla tanışmış olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:24 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:44
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "AK Parti Proje Tanıtım Lansmanı"nda konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'deki belediyeler, iller ve ilçeler AK Parti'nin gerçek belediyecilik kavramıyla tanışmış olacak." dedi.

        Kastamonu'da bir düğün salonunda düzenlenen, AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın 156 projesinin tanıtıldığı "AK Parti Proje Tanıtım Lansmanı"nda konuşan Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine değindi.

        Seçimde yarışacak olan adaylara başarı dileyen Yumaklı, "İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'deki belediyeler iller ve ilçeler AK Parti'nin gerçek belediyecilik kavramıyla tanışmış olacak. Halihazırda var olanlar da bunun devamı için mührü basmış olacaklar. Bizler gönül belediyeciliği lafını söylerken boşuna söylemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın 1994 yılından itibaren bu ülkeye öğrettiği şeydir gönül belediyeciliği. Hizmet ve eser siyaseti." dedi.

        AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın projelerini anlattığı sunumla ilgili konuşan Yumaklı, "Projeleri söylerken bile onların ne kadar içten söylendiğini hepimiz hissetmiş olduk. Ama olay buraya çıkıp onu söylemek değil. Olay onların hepsini yapabilmek. Sadece sözle, sadece vaatle nelerin olduğunu ya da nelerin olmadığını çok iyi biliyoruz. Tahsin Başkan başka bir şey yapmış. Bunları kitapçık haline getirmiş ki bunların altına imzasını atmış. Tahsin Babaş Başkanımın önceki tecrübesi bu yapacaklarının da aynı zamanda garantisi. Bunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

        - "Türkiye Yüzyılı' sadece iki kelimelik bir laf değil, bizim geleceğimizin teminatıdır"

        Projelerin yapılması için elinden geleni yapacağını, AK Parti olarak "hizmet ve eser siyaseti" dediklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "İnşallah Kastamonu da 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle yüzleşmiş, kavuşmuş olacak. Değerli kardeşlerim, Türkiye Yüzyılı sadece iki kelimelik bir laf değil, bizim geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın teminatıdır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşası hem bizlerin hem bu memleketin hem de bu memleketin evlatlarının dünyada hak ettiği yeri bulmasıyla alakalı bir tahayyüldür. Bunu inşa etmekte kararlıyız. Ama mutlaka bunun en önemli ayaklarından bir tanesi yerel yönetimlerdir. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'yi olması gereken yere ulaştırmak için gece gündüz çalışanlarız. Başkanlarımız, başkan adaylarımız da yerel yönetimler de aynı şekilde şehirleri işte o çıtaya ulaştırmak için çalışacaklar."

        Kastamonulu olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir bakanı olarak, Kastamonulu bir bakan olarak, Kastamonu'daki bütün sonuçların benim için ayrı bir önemini ve değerlendirmesi olacaktır. Kendi memleketimin en iyi sonucu getirmiş olması göğsümü kabartacak, başımı dik tutacaktır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın projelerini tanıttığı programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, partililer ile vatandaşlar katıldı.

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