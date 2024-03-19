Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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