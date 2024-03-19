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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:15
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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