Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan kişi gözaltına alındı, 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan kişi gözaltına alındı, 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramada 0,72 gram sentetik uyuşturucu, 10 cam düzenek ve tabanca ele geçirildi.

        Polis, şüphelinin uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheliye, uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı

        Benzer Haberler

        Kuraklığa dayanıklı Türk fındığı fidanları Kastamonu'da yetiştiriliyor
        Kuraklığa dayanıklı Türk fındığı fidanları Kastamonu'da yetiştiriliyor
        Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
        Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hanönü Halk Eğitimi Merkezi ek hizmet binası açıldı
        Hanönü Halk Eğitimi Merkezi ek hizmet binası açıldı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Hanönü ilçesinde Kızılay Butik Mağazası açıldı
        Hanönü ilçesinde Kızılay Butik Mağazası açıldı