Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü gözaltına alındı

Polis, şüphelinin uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti.

Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramada 0,72 gram sentetik uyuşturucu, 10 cam düzenek ve tabanca ele geçirildi.

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