Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü gözaltına alındı
Kastamonu'da uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan kişi gözaltına alındı, 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu'da uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan kişi gözaltına alındı, 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramada 0,72 gram sentetik uyuşturucu, 10 cam düzenek ve tabanca ele geçirildi.
Polis, şüphelinin uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliye, uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.
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