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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:24
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 195, Palandöken'de 159, Ergan'da 126, Sarıkamış'ta 113, Kartalkaya'da 102, Zigana'da 60, Hesarek'te 53, Yalnızçam'da 43, Yıldız Dağı'nda 35, Erciyes'te 25, Gevaş'ta 9, Uludağ'da 8 ve Ilgaz'da 1 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 04.04.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari AB -7 7
        Palandöken AB 9
        Kartalkaya PB -1 12
        Ergan PB 2 11
        Sarıkamış AB -1 13
        Hesarek PB 4 14
        Erciyes AB 5 16
        Ilgaz ÇB 2 14
        Yalnızçam AB 10
        Uludağ PB 6 11
        Yıldız Dağı AB 1 28

        (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu )

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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