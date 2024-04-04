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        Azdavay Belediye Başkanı Taşkan'dan çiçek yerine bağış çağrısı

        MHP'den Kastamonu Azdavay Belediye Başkanı seçilen Cevat Taşkan, çiçek yerine SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a bağış çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:51
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        Azdavay Belediye Başkanı Taşkan'dan çiçek yerine bağış çağrısı
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        MHP'den Kastamonu Azdavay Belediye Başkanı seçilen Cevat Taşkan, çiçek yerine SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a bağış çağrısında bulundu.

        Mahalli idareler seçimlerinde Azdavay Belediye Başkanı seçilen Cevat Taşkan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Taşkan, paylaşımında, "Belediye Başkanlığı devri için çiçek ya da çelenk göndermek isteyen tüm sevenlerimizden ricamız bize çiçek göndermek yerine SMA Tip-1 ilerleyici kas ve enfeksiyon hastası Yağız Batu Deirtaş'a yardım ederseniz bizi daha mutlu edersiniz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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