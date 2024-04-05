Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, mazbatasını aldı

MHP'den yeniden Tosya Belediye Başkanı Seçilen Volkan Kavaklıgil, mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak belediyeye gelen Kavaklıgil, burada belediye çalışanları, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Belediye binası önünde düzenlenen programda konuşan Kavaklıgil, seçimlerde kazananın Tosya olduğunu söyledi.

Hizmetlerin artarak devam edeceğini dile getiren Kavaklıgil, "Eksiklikleri daha iyi gidererek yanına tecrübeyi de eklediğimiz bu güzel 5 yılı hep birlikte inşallah tamamlayacağız. Yeni hizmet sürecimizin önce memleketimize hayırlar getirmesini, sonra da ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çalışma arkadaşlarımıza ve yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum." dedi.