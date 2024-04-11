Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Hindistan ve İtalya'nın kadın boks takımları, son yıllardaki başarıyla adından söz ettiren Türk Kadın Boks Milli Takımı ile antrenman yapmaktan mutluluk duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Hindistan ve İtalya'nın kadın boks takımları, son yıllardaki başarıyla adından söz ettiren Türk Kadın Boks Milli Takımı ile antrenman yapmaktan mutluluk duyuyor.

        Katıldığı turnuva ve şampiyonalarda gösterdiği performansla dünya boksunun zirvesine yerleşen Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapabilmek için birçok ülke sırada bekliyor.

        Hindistan ve İtalya'nın ortak kamp yapma taleplerine olumlu karşılık veren Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Hint ve İtalyan boksörler, Türk Milli Takımı ile bir hafta ortak kamp yapacak.

        Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın başarıları sonrasında dünyanın birçok ülkesinden kamp talebi geldiğini söyledi.

        Hindistan ve İtalya'yı kabul ettiklerini dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

        "Sparring günlerini (teknik geliştirmek için yapılan karşılıklı çalışma) planlamak için oturduk, konuştuk. Bize, 'Biz buraya 3 kez de olsa Türk takımıyla eldiven giymeye geldik. Türk takımı şu anda dünyanın en iyi takımı. Biz turnuvaya bile gitmedik. Turnuvaya gitsem burada aldığımız verimi alamayacağımızı bildiğimiz için sizinle eldiven giymeye geldik' dediler. Hindistan'dan kaç saatlik yol geldiler. 3 eldiven giyecekler, tekrar ülkelerine dönecekler. Çok şükür, biz bu takımı buralara getirdik. Şu anda dünyanın en iyi takımıyız."

        - "Artık Türk kadın boksu bir marka oldu"

        Paris Olimpiyatları'na 4 kota aldıklarını vurgulayan Yiğit, mayıs ayında 2 kota daha alıp Paris'e tam takım olarak gitmek istediklerini belirtti.

        Diğer ülkelerle kamp yapmayı sürdüreceklerini anlatan Yiğit, "İrlanda haber bekliyor, İngiltere, Fransa gelmek istiyor. 7-8 ülke var görüştüğümüz. Bunların hepsi başarı olduğu için, takım iyi olduğu için gelmek istiyor. Artık Türk kadın boksu bir marka oldu. Kolay değil bunu yapmak. Tokyo'dan sonra gittiğimiz hiçbir maçta yenilmedik, hep şampiyon olduk. Turnuvadan ziyade bizim sporcularla eldiven giymek istiyorlar. Bu da bizim için gurur verici bir şey." diye konuştu.

        Hindistan Kadın Boks Takımı Antrenörü Torak Kharpran ise 2 Nisan'da yola çıktıklarını, uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdiklerini söyledi.

        Buna değeceğini düşündüklerine işaret eden Kharpran, "Türkiye Boks Federasyonundan onay aldığımız için memnunuz. Paris Olimpiyatları'nda Hindistan'ın altın madalya hedefi için dünyanın en iyi Hint boksörlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle kadınlar olmak üzere Türk boksörlerin dünyadaki yerini gördük. Türkler yenilmesi zor rakipler olduğu için Türkiye'ye antrenman yapmaya geldik." şeklinde görüş belirtti.

        İtalya Kadın Boks Takımı Antrenörü Ricardo D'anrea da Kastamonu'daki kamp merkezini çok beğendiklerini vurgulayarak, "Türk Milli Takımı dünyadaki en iyi takım olduğu için onlarla çalışmaktan mutluyum. Burada yapacağımız çalışmalarda birçok şey öğreneceğimizden eminim. Hem teknik ekibe hem sporculara çok büyük saygım var. Kafilemizde 8 boksör var. Olimpiyatlar için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Hint boksör Nikhat Zareen ise Türkiye'ye Paris Olimpiyatları'na hazırlanmak amacıyla geldiklerini kaydederek, "Türk kadın boksörler çok iyi. Ayrıca ülkenin hem iklimini hem de ortamını çok seviyorum. Hedefim ülkemi onurlandırmak için olimpiyatlarda altın madalya kazanmak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü
        "Yapamazsın" diyenlere inat 25 yaşında ilçesindeki ilk kadın muhtar oldu
        "Yapamazsın" diyenlere inat 25 yaşında ilçesindeki ilk kadın muhtar oldu
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı görevlerinden istifa...
        İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı görevlerinden istifa...
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "helva kesme adeti" sürdürülüyor
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "helva kesme adeti" sürdürülüyor
        Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi