Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Hindistan ve İtalya'nın kadın boks takımları, son yıllardaki başarıyla adından söz ettiren Türk Kadın Boks Milli Takımı ile antrenman yapmaktan mutluluk duyuyor.

Katıldığı turnuva ve şampiyonalarda gösterdiği performansla dünya boksunun zirvesine yerleşen Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapabilmek için birçok ülke sırada bekliyor.

Hindistan ve İtalya'nın ortak kamp yapma taleplerine olumlu karşılık veren Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

"Sparring günlerini (teknik geliştirmek için yapılan karşılıklı çalışma) planlamak için oturduk, konuştuk. Bize, 'Biz buraya 3 kez de olsa Türk takımıyla eldiven giymeye geldik. Türk takımı şu anda dünyanın en iyi takımı. Biz turnuvaya bile gitmedik. Turnuvaya gitsem burada aldığımız verimi alamayacağımızı bildiğimiz için sizinle eldiven giymeye geldik' dediler. Hindistan'dan kaç saatlik yol geldiler. 3 eldiven giyecekler, tekrar ülkelerine dönecekler. Çok şükür, biz bu takımı buralara getirdik. Şu anda dünyanın en iyi takımıyız."

Hint ve İtalyan boksörler, Türk Milli Takımı ile bir hafta ortak kamp yapacak.

Diğer ülkelerle kamp yapmayı sürdüreceklerini anlatan Yiğit, "İrlanda haber bekliyor, İngiltere, Fransa gelmek istiyor. 7-8 ülke var görüştüğümüz. Bunların hepsi başarı olduğu için, takım iyi olduğu için gelmek istiyor. Artık Türk kadın boksu bir marka oldu. Kolay değil bunu yapmak. Tokyo'dan sonra gittiğimiz hiçbir maçta yenilmedik, hep şampiyon olduk. Turnuvadan ziyade bizim sporcularla eldiven giymek istiyorlar. Bu da bizim için gurur verici bir şey." diye konuştu.

Buna değeceğini düşündüklerine işaret eden Kharpran, "Türkiye Boks Federasyonundan onay aldığımız için memnunuz. Paris Olimpiyatları'nda Hindistan'ın altın madalya hedefi için dünyanın en iyi Hint boksörlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle kadınlar olmak üzere Türk boksörlerin dünyadaki yerini gördük. Türkler yenilmesi zor rakipler olduğu için Türkiye'ye antrenman yapmaya geldik." şeklinde görüş belirtti.

İtalya Kadın Boks Takımı Antrenörü Ricardo D'anrea da Kastamonu'daki kamp merkezini çok beğendiklerini vurgulayarak, "Türk Milli Takımı dünyadaki en iyi takım olduğu için onlarla çalışmaktan mutluyum. Burada yapacağımız çalışmalarda birçok şey öğreneceğimizden eminim. Hem teknik ekibe hem sporculara çok büyük saygım var. Kafilemizde 8 boksör var. Olimpiyatlar için çalışıyoruz." diye konuştu.

Hint boksör Nikhat Zareen ise Türkiye'ye Paris Olimpiyatları'na hazırlanmak amacıyla geldiklerini kaydederek, "Türk kadın boksörler çok iyi. Ayrıca ülkenin hem iklimini hem de ortamını çok seviyorum. Hedefim ülkemi onurlandırmak için olimpiyatlarda altın madalya kazanmak." ifadesini kullandı.