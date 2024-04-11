D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirildi

Açıklamada, bu kapsamda kamyon çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında kalan kısımlarını İstanbul istikametine doğru 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kullanmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

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