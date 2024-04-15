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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:18
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu çerçevede yakalanan 6 şüpheliye ait 4 ayrı adresteki aramada, 760 ecza hapı, 52 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi, 9 cep telefonu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 820 lira ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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