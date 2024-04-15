Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Bu çerçevede yakalanan 6 şüpheliye ait 4 ayrı adresteki aramada, 760 ecza hapı, 52 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi, 9 cep telefonu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 820 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.