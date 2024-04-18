Abana-Çatalzeytin kara yolu heyelan önleme çalışmaları nedeniyle 15 gün trafiğe kapatıldı

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Yeşilyuva köyünde kara yolundaki heyelanın önlenmesi için çalışma başlattı. Fore kazık metodu ile yürütülecek olan çalışmalar süresince Çatalzeytin ile bağlantıyı sağlayan kara yolu da araç geçişine kapatıldı.

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