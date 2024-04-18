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        Abana-Çatalzeytin kara yolu heyelan önleme çalışmaları nedeniyle 15 gün trafiğe kapatıldı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde heyelan önleme çalışmaları kapsamında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Abana-Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:41
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        Abana-Çatalzeytin kara yolu heyelan önleme çalışmaları nedeniyle 15 gün trafiğe kapatıldı
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        Kastamonu'nun Abana ilçesinde heyelan önleme çalışmaları kapsamında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Abana-Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı.

        Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Yeşilyuva köyünde kara yolundaki heyelanın önlenmesi için çalışma başlattı. Fore kazık metodu ile yürütülecek olan çalışmalar süresince Çatalzeytin ile bağlantıyı sağlayan kara yolu da araç geçişine kapatıldı.

        Bölge Müdürlüğü, kara yolunu kullanacak olan sürücülerin Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyünün Isırganlık mevkisi üzerinden Çatalzeytin'e geçiş yapabileceği bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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