Hanönü Köylere Hizmet Götürme Birliğinin araç parkı büyüyor
Hanönü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylere yapılan hizmetlerin artırılması amacıyla kanal kazıcı ve yükleyici alındı.
Hanönü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylere yapılan hizmetlerin artırılması amacıyla kanal kazıcı ve yükleyici alındı.
Kaymakamlık önünde düzenlenen törende dua edilerek, yeni araç hizmete girdi.
Kaymakam Tolga Değirmenci, yeni araçların ilçeye ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah almış olduğumuz bu makine köylerimizde güzel hizmetler verecek." dedi
Programa Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
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