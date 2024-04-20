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        Hanönü Belediyesi park ve bahçelerde bakım yapıyor

        Hanönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:56
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        Hanönü Belediyesi park ve bahçelerde bakım yapıyor
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        Hanönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı.

        Belediye personeli tarafından ağaçlar budanırken, çimler biçilip çiçeklerin bakımı yapıldı.

        Belediye Başkanı Metin Yamalı, daha güzel bir Hanönü için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Her bakımdan ilçemizi örnek bir ilçe yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Personelimizle daha güzel bir Hanönü için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

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