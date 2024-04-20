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        Kastamonu'da olta balıkçılarının istavrit sevinci

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:47
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        Kastamonu'da olta balıkçılarının istavrit sevinci
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        Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Hacıveli kayalıklarından oltasını denize atan Selim Kesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk istavritlerinin oltalarına takılmaya başladığını söyledi.

        Zonguldak tarafında istavritin oltaya takılmaya başladığını duyunca sahile indiklerini anlatan Kesim, "Biz de kendi sularımızda kısmetimizi aramak için oltamızı Karadeniz'e attık ve Abana'da bu sezonun ilk istavritlerini avladık. Balıklar boy olarak da gayet iyi." dedi.

        Kesim, ilerleyen günlerde bol miktarda istavrit avlayabileceklerine işaret ederek, "Olta balıkçıları olarak istavritin yolunu gözlüyorduk zaten. Balığın kendini göstermesiyle havalar da izin verdiği takdirde her akşam oltalarımızı denize atarız. İlk avımızdaki balıklar sezonun iyi geçeceğine işaret ediyor. İnşallah, hayırlı ve bereketli bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

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