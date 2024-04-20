Kastamonu'da olta balıkçılarının istavrit sevinci

Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hacıveli kayalıklarından oltasını denize atan Selim Kesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk istavritlerinin oltalarına takılmaya başladığını söyledi.

Zonguldak tarafında istavritin oltaya takılmaya başladığını duyunca sahile indiklerini anlatan Kesim, "Biz de kendi sularımızda kısmetimizi aramak için oltamızı Karadeniz'e attık ve Abana'da bu sezonun ilk istavritlerini avladık. Balıklar boy olarak da gayet iyi." dedi.