Kastamonu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar yüzünden ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, bazı apartmanlar ile otoparkların çatısı uçtu.
Tosya Yolu mevkiinde bir apartmanın otoparkının çatısı fırtınada çöktü, otoparktaki otomobiller zarar gördü.
Uçan bir çatının Kastamonu-Ankara kara yoluna düşmesi üzerine polis, yolda güvenlik önlemi aldı.
Kentte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, gazetecilere, fırtınanın kent genelinde etkili olduğunu, elektrik ve internet kesintisi yaşandığını söyledi.
Kent sakinlerinden Erol Karagöz ise uçan çatıların araçların üzerine düştüğünü anlatarak, "Biz evdeydik, sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı, demir içine girdi." dedi.
Muzaffer Ekici de fırtınada bazı binalarının çatısının uçtuğunu dile getirerek, çatıdaki demirlerin komşularının evine saplandığını, araçlara hasar verdiğini kaydetti.
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