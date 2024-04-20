Kastamonu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Muzaffer Ekici de fırtınada bazı binalarının çatısının uçtuğunu dile getirerek, çatıdaki demirlerin komşularının evine saplandığını, araçlara hasar verdiğini kaydetti.

Kent sakinlerinden Erol Karagöz ise uçan çatıların araçların üzerine düştüğünü anlatarak, "Biz evdeydik, sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı, demir içine girdi." dedi.

Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, gazetecilere, fırtınanın kent genelinde etkili olduğunu, elektrik ve internet kesintisi yaşandığını söyledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar yüzünden ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, bazı apartmanlar ile otoparkların çatısı uçtu.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.