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        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulunan taksi şoförü defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:26
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        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulunan taksi şoförü defnedildi.

        Alınan bilgiye göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında, Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanda, cesedi ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemede Eymür'ün silahla vurulduğu belirlendi.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. gözaltına alındı.

        Kastamonu Adliyesinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konuyla ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam olunduğu bilgilerinize rica olunur." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan, cinayet zanlısı M.B'nin olay günü Eymür'ün aracına bindiği anların bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı.

        Görüntülerde, caddede yürüyen M.B. o sırada yoldan geçen taksiciyi durduruyor. M.B. daha sonra taksiye binerek uzaklaşıyor.

        Olayın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Eymür'ün cenazesi, cenaze aracıyla Araç ilçesine getirildi.

        Eymür'ün cenazesi Veznedar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alınören köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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