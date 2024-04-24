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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:18
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

        Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

        Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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