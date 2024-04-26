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        İhsangazi'de "Yöresel Lezzetler Evi" açıldı

        Kastamonu'nunİhsangazi ilçesinde "Yöresel Lezzetler Evi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:07
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        İhsangazi'de "Yöresel Lezzetler Evi" açıldı
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        Kastamonu'nunİhsangazi ilçesinde "Yöresel Lezzetler Evi" açıldı.

        İhsangazi Belediyesi tarafından yapılan meydan düzenlemesinde oluşturulan ve ihale usulüyle kiraya verilen dükkanlardan ilki hizmete girdi.

        Yöresel lezzetler Evi olarak hizmet veren iş yerinde Kastamonu etli ekmeği, gözleme ve siyez ürünlerinden yapılan yiyecekler yer alıyor.

        İşletme sahibi İrfan Çakal, Kastamonu'ya özgü yöresel lezzetleri tadabilecekleri bir mekan düşündüklerini belirterek, bunun yanı sıra gelenlerin ilçeye özgü siyez ürünlerinden yapılan ürünleri de tatma imkanı bulabileceklerini kaydetti.

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