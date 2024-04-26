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        Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:10
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        Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli teknik takip sonucu Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        "Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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