Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.
Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.
Özkan Palabıyık'ın (29) kullandığı 37 LH 469 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocukları yaralandı.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özkan Palabıyık hayatını kaybetti.
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