GÜNCELLEME - Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

"Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 24'ü Kastamonu Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de bulunduğu öğrenildi.