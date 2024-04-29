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        GÜNCELLEME - Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 22:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:10
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        GÜNCELLEME - Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        "Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 24'ü Kastamonu Adliyesine getirildi.

        Şüphelilerin arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de bulunduğu öğrenildi.

        Hakim karşısına çıkan şüphelilerden S.T, C.G, E.Ö, M.B, S.Y, E.K, İ.P, M.M.Y, B.Y. ve C.Y. tutuklandı, diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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