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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri muhtar 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:23
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri muhtar 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen ve aralarında köy muhtarının da olduğu biri kadın 3 zanlının, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

        Kentte dün, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik operasyonda, söz konusu 3 kişinin üzerleri, eşyası ve ikametlerinde aramada yapılmıştı.

        Aramada, satışa hazır halde uyuşturucu, cam düzenekler, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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