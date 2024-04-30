Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Aramada, satışa hazır halde uyuşturucu, cam düzenekler, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirilmişti.

Kentte dün, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik operasyonda, söz konusu 3 kişinin üzerleri, eşyası ve ikametlerinde aramada yapılmıştı.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında köy muhtarının da olduğu biri kadın 3 zanlının, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

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