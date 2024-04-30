Çatalzeytin Belediyesi yol onarım çalışmalarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Ahmet Demir, halkın yoğunlukla kullandığı iki sokağı hizmete sunmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Parke zemin kaplama işlemi tamamlandığında halkımız konforlu ulaşım imkanına kavuşacaktır." dedi.

Şehit Serkan Mehmet Meşe-1 ve 11. Sokak'ta sel, doğal gaz ve altyapı çalışmaları sebebiyle tahrip olan yollar yeniden yapılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.