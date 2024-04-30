Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Çatalzeytin Belediyesi yol onarım çalışmalarını sürdürüyor

        Çatalzeytin Belediyesi, yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatalzeytin Belediyesi yol onarım çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çatalzeytin Belediyesi, yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Şehit Serkan Mehmet Meşe-1 ve 11. Sokak'ta sel, doğal gaz ve altyapı çalışmaları sebebiyle tahrip olan yollar yeniden yapılıyor.

        Yol yapım çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Demir, halkın yoğunlukla kullandığı iki sokağı hizmete sunmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Parke zemin kaplama işlemi tamamlandığında halkımız konforlu ulaşım imkanına kavuşacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da köy muhtarını tüfekle öldüren zanlı adliyede
        Kastamonu'da köy muhtarını tüfekle öldüren zanlı adliyede
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da "Özel Bireyler Çalıştayı" başladı
        Kastamonu'da "Özel Bireyler Çalıştayı" başladı
        GÜNCELLEME - Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı tutukland...
        GÜNCELLEME - Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı tutukland...
        Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri Kastamonu'da
        Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri Kastamonu'da
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı