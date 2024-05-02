Kastamonu'da patronunu bıçak ve kazmayla yaralayan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İnebolu Otobüs Terminali'nde 30 Nisan'da, taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile çalışanı E.B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, Niyazi G'yi bıçak ve kazmayla yaralamıştı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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