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        Kastamonu'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da hakkında 12 yıl ile 15 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:47
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        Kastamonu'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da hakkında 12 yıl ile 15 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan E.D, 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.D, Ü.T. ve K.T. ile "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C, Daday ilçesinde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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