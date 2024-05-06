Cide badminton takımı bölge birincisi oldu

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı "Okul Sporları Faaliyetleri" kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Amasya'da 9 ilin katılımı ile düzenlenen Badminton Küçükler Grup Yarışmalarına katılan Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu bölge birincisi oldu.

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