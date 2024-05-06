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        Cide badminton takımı bölge birincisi oldu

        Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Badminton Türkiye Finallerine kalmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:29 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:29
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        Cide badminton takımı bölge birincisi oldu
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        Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Badminton Türkiye Finallerine kalmaya hak kazandı.

        2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı "Okul Sporları Faaliyetleri" kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Amasya'da 9 ilin katılımı ile düzenlenen Badminton Küçükler Grup Yarışmalarına katılan Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu bölge birincisi oldu.

        Kastamonu temsilcisi 5-7 Haziran'da Bartın'da yapılacak "Badminton Türkiye Finalleri"ne katılmaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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