Kastamonu'da üreticilerin büyükbaş hayvanlarını akademisyenler sağlığına kavuşturuyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde uzman ekip tarafından büyükbaş hayvanlar ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuluyor.

Kastamonu Üniversitesinde 1 yıldır hizmet veren Hayvan Hastanesinde kedi, köpek, kuş gibi hayvanların yanı sıra büyükbaşlar da tedavi ediliyor.

Köylerden kamyonetle üniversiteye getirilen büyükbaş hayvanlar, uzman ekip tarafından ameliyat ediliyor.

Hayvan Hastanesindeki ameliyatlar için üreticiler belirli bir ücret ödüyor.

Ameliyatlara akademik personelin yanında Veteriner Fakültesi öğrencileri de eşlik ediyor. Bu sayede üreticilerin hayvanları sağlığına kavuşurken, öğrenciler de uygulamalı eğitim alıyor.

"Ahır şartlarında, saha şartlarında bazı hastalıklara müdahale etmek, bazı operatif müdahaleleri gerçekleştirmek imkansız hale geliyor. Kritik vakalar, veteriner hekim arkadaşların işin içinden çıkamadığı bazı olgular bizim buraya geliyor. Teşhis-tedavi ve operatif müdahaleleri biz burada gerçekleştirmekteyiz. Bu aynı zamanda vatandaşa katkı sunan bir sektör. Vatandaşın karlılığının yanı sıra buradan mezun olacak arkadaşlar için de çok güzel bir uygulama sahası oluyor. Öğrencilerimize burada hayvanları görerek, dokunarak, hissederek, tedavilerine bizzat katılarak donanımlı şekilde mezun olmaları için güzel bir fırsat sunuluyor."

Bunların yaklaşık 10-15'ini büyükbaş hayvanların oluşturduğunu belirten Şafak, şöyle devam etti:

Şafak, genellikle durumu daha ağır büyükbaşların kendilerine getirildiğini anlatarak, "Beklentimiz, aylık baktığımız hayvan sayısının daha da artması. Hedefimiz daha çok vatandaşa ulaşabilmek, vatandaşın sorunlarına çözüm bulabilmek. Bu çözümlerle vatandaşlarımızı memnun edip ekonomik beklentilerini, gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Doğan ise her tür ırktan ve yaştan hayvanın sağlık hizmetini yürüttüklerini dile getirdi.