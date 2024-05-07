Kastamonu'da uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. gözaltına alındı.

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