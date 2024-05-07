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        Kastamonu'da uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 00:54 Güncelleme: 07.05.2024 - 00:54
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        Kastamonu'da uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. gözaltına alındı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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