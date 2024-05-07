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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da sulama kanalında başsız ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

        Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesedin başı jandarma tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:56
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da sulama kanalında başsız ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor
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        Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesedin başı jandarma tarafından aranıyor.

        Merkez Dere köyü kırsal alanında dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, N.K. ve E.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Jandarma, dün ihbar üzerine gittikleri bir aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset bulmuştu. Cesedin Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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