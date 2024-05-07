GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başsız cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başsız cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Dere köyü kırsal alanında, dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, N.K. ve E.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.