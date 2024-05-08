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        15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

        15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Yunanistan'da 15-20 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:56
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        15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
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        15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Yunanistan'da 15-20 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 21 sporcu bulunuyor.

        Milli takım teknik direktörü Muammer Duyar, AA muhabirine, kampta 3 antrenör ve bir masör ile sporcuları 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırladıklarını söyledi.

        Kısa ancak verimli bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını anlatan Duyar, "Güreş Federasyonu Başkanımız Şeref Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Şu an kampımızın konumu ve çalışma ortamı olarak çok huzur içerisindeyiz. Ayın 15'inde yola çıkacağız. Ayın 17'sinde kura çekiminin ardından maçlarımız devam edecek." diye konuştu.

        Şampiyonaya 10 sıklette katılacaklarını aktaran Duyar, "Çocuklarımız kulüplerinden, illerinden hazır bir şekilde geldi. Onlara inanıyoruz. Bütün çocuklarımızı şu an hazır görüyorum." ifadelerini kullandı.

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