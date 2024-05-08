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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:34
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin ikamet, araç ve üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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