Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin ikamet, araç ve üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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