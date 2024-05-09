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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yangın sonucu 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:27 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:27
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yangın sonucu 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Yüksek Mahallesi'nde Ayşe Yüksel'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Eyüp Felek'e ait eve de sıçradı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Bozkurt, İnebolu ve Abana Belediyesi itfaiye ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

        Çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında Yüksel ve Felek'e ait evler yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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