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        Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kastamonu temsilciliği kuruldu

        Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kastamonu İl Temsilciliği kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:22
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        Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kastamonu temsilciliği kuruldu
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        Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kastamonu İl Temsilciliği kuruldu.

        Derneğin Kastamonu Temsilcisi ​​​​​​​​​Ali Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, kenti etkili bir sivil toplum kuruluşuna kavuşturmak adına Türkiye'nin en eski derneklerinden biri olan ​​​​​​​Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kastamonu İl Temsilciliğinin temellerini attıklarını kaydetti.

        Dernekçe ilk olarak Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret ettiklerini belirten Güllü, "Ardından çalışmalarımıza istişare ve tanışma toplantımız ile devam ettik. ​Herhangi bir siyasi, etnik ve mezhepsel ayrım gözetmeksizin sade ve sadece emekli emniyet mensubu olma temelinde bir araya geldik. ​Amacımız, emekli emniyet mensubu arkadaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olarak acılarını paylaşmak, mutlu günlerinde yanlarında olarak mutluluklarını artırmak, sosyal hakların ifa edilmesi noktasında destek olmak, çalışan emniyet mensubu arkadaşlarımızın özlük hakları için mücadele etmek gibi konulara katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        Güllü, açıklamasında şunlara yer verdi:

        "​Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalara destek vermek ve derneğimizin bölgesel bir sivil toplum kuruluşu haline gelebilmesi için ilimize, Bartın Şubesi ve Karabük Temsilciği heyetleri de gelmişler ve çalışmalarımıza katılmışlardır. ​Bizlerden desteklerini esirgemeyen, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'a, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Doğan Şimşek'e, Bartın Şube Başkanı Mustafa Erkan Algül'e, Karabük İl Temsilciliğine şükranlarımızı sunarız."﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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