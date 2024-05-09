Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

        Kadın Boks Milli Takımı, Tayland'da düzenlenecek 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme müsabakaları için Kastamonu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadın Boks Milli Takımı, Tayland'da düzenlenecek 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme müsabakaları için Kastamonu'da kampa girdi.

        Tayland'da 23 Mayıs-3 Haziran'da gerçekleştirilecek eleme müsabakalarına katılacak Esra Yıldız ve Büşra Işıldar, kadınlarda eksik olan 2 kotayı alabilmek için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

        Kampa, daha önce olimpiyat kotası alan Buse Naz Çakıroğlu ile Gizem Özer de katılacak.

        Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın Esra ve Büşra için önemli olduğunu söyledi.

        Diğer sporcuların kotalarını aldığını dile getiren Yiğit, "Esra ve Büşra ile kotaya gideceğiz. Buse Naz Çakıroğlu ile Gizem Özer de kampa katılacak. Tayland'dan sonra Paris Olimpiyatları'na odaklanacağız. Bunun için de çoklu kamp düşünüyoruz. Bize müracaat eden ülkeler var, onlar arasından değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

        Kadın Boks Milli Takımı'nda daha önce Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer ve Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyatları kotasını almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?

        Benzer Haberler

        Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kastamonu temsilcili...
        Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kastamonu temsilcili...
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğünden "domuz çiftliği" iddialarına ilişkin...
        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğünden "domuz çiftliği" iddialarına ilişkin...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı
        15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        Kastamonu'da bir yıl önce karaya oturan gemiyi parçalama işlemi sürüyor
        Kastamonu'da bir yıl önce karaya oturan gemiyi parçalama işlemi sürüyor