Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

Kadın Boks Milli Takımı, Tayland'da düzenlenecek 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme müsabakaları için Kastamonu'da kampa girdi.

Tayland'da 23 Mayıs-3 Haziran'da gerçekleştirilecek eleme müsabakalarına katılacak Esra Yıldız ve Büşra Işıldar, kadınlarda eksik olan 2 kotayı alabilmek için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Kampa, daha önce olimpiyat kotası alan Buse Naz Çakıroğlu ile Gizem Özer de katılacak.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın Esra ve Büşra için önemli olduğunu söyledi.