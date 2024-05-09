Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Şüphe üzerine durdurulan araçta ve içindeki iki kişinin üst aramasında satışa hazır esrar ele geçirildi.
Ekiplerce Ü.Ö. ile K.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ö. tutuklandı, K.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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