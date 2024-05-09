Kastamonu'da tedavi edilen ebabil ve balaban doğaya salındı

Kastamonu'da yaralı halde bulunan ebabil ve balaban tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne, Kastamonu şehir merkezinde yaralı bir ebabil ile Cide ilçesinde balaban olduğu ihbarında bulundu.

Ekipler tarafından teslim alınan yaralı kuşların tedavisi veteriner hekimlerce yapıldı.

Tedavinin ardından sıvı ve gıda takviyesi yapılan ebabil ve balaban ormanlık alanda doğaya bırakıldı.