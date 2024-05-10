Kastamonu'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı

Kestane ağaçları ile meyvelerine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Kastamonu'da biyolojik mücadeleye başlandı.

Türkiye'de ilk kez 2014'te görülen gal arıları, 2021 yılında Kastamonu sahilindeki kestane ağaçlarının yoğun bulunduğu alanlara yayıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce 2022 yılında başlatılan mücadelenin 3'üncü yılında İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki sahalara gal arısına karşı laboratuvarda üretilen "Torymus sinensis" isimli böceklerin salımı gerçekleştirildi.

İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Uğur Şahin eşliğinde, İnebolu'ya bağlı Gökbel köyü ile Doğanyurt ilçesindeki kestane ağaçlarına 1500 böcek salındı. Şahin, AA muhabirine, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak kestane gal arısıyla mücadele çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Mücadelenin iki yönteminin bulunduğunu belirten Şahin, "Bir biyolojik mücadele, bir de biyoteknik mücadele. Biyolojik mücadele kapsamında istilacı böceği yiyen torymus sinensis isimli faydalı böceği kullanarak kestane gal arısıyla mücadele etmekteyiz." dedi.

Kestane gal arısının hızla üreyip yayıldığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti: "Bir kestane gal arısı, yılda 100'den fazla yumurta bırakabiliyor. Aynı zamanda yıllık 25 kilometre ile 100 kilometre arası yayılım hızı var rüzgara göre. Amacımız ilk 5 yıl kestane ormanlarında faydalı böcek popülasyonunu artırarak toplanacak anaçlarla diğer kestane ormanlarımıza faydalı böcek dağıtımını yapmaktır. Faydalı böceğimiz, kestane gallerinin içinde bulunan tırtılları, kestane gal arısı larvalarını yiyor. İlk 5 yıl biraz yavaş ilerliyor. Yılda 1-2 kilometre gibi yayılma alanı var faydalı böceğimizin fakat 5 yıldan sonra 60 kilometreye kadar yayılma potansiyeli bulunuyor. 5 ile 10 yıl arasında mücadele süremiz var. İnşallah faydalı olacak."