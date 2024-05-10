İhsangazi'de Bahar Şenliği düzenlendi

Tasavvuf müziği ve ilahilerin seslendirildiği etkinlik ney dinletisi ile son buldu.

İhsangazi Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz, gençlik koordinatörlüğü organizesinde bir araya geldiklerini belirterek, "Üniversite öğrencilerimizin üzerindeki sınav rehavetini almak adına değişik bir gün ve anı olacak. Bu tip etkinliklerle gençlerimiz kaynaşıp birlik beraberliğimiz artacaktır." dedi.

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