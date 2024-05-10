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        İhsangazi'de Bahar Şenliği düzenlendi

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde il ve ilçe müftülüğü gençlik koordinatörlüğü organizesinde Bahar Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:24
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        İhsangazi'de Bahar Şenliği düzenlendi
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde il ve ilçe müftülüğü gençlik koordinatörlüğü organizesinde Bahar Şenliği düzenlendi.

        Haracoğlu Türbesi mesire alanında gerçekleştirilen programa katılan üniversite öğrencileri, halat çekme, dart, çuval yarışlarının yanı sıra havalı tüfekle atış yaptı.

        İhsangazi Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz, gençlik koordinatörlüğü organizesinde bir araya geldiklerini belirterek, "Üniversite öğrencilerimizin üzerindeki sınav rehavetini almak adına değişik bir gün ve anı olacak. Bu tip etkinliklerle gençlerimiz kaynaşıp birlik beraberliğimiz artacaktır." dedi.

        Tasavvuf müziği ve ilahilerin seslendirildiği etkinlik ney dinletisi ile son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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