Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyonda, kaçak kazı yapan S.İ, E.Y, F.K, M.C. ve F.K. suçüstü gözaltına alındı.
Kazı alanında ucu kamera kablolu görüntüleme cihazı, el dedektörü ile kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirildi.
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