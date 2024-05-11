Bozkurt ilçesinde kestane ormanlarına "Torymus sinensis" böceği salındı

Bozkurt Kaymakamı Hasan Erdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Bozkurt Orman İşletme Müdürü Fatih Çalışkan ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Uğur Şahin eşliğinde, Bozkurt Merkez Mahallesi Bahçe semtindeki kestane ormanı sahasına bin böcek bırakıldı.

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