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        Kastamonu'daki Horma Kanyonu'nda kurtarma tatbikatı yapıldı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:13
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        Kastamonu'daki Horma Kanyonu'nda kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        İçinde bulunan 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu ile binlerce turisti ağırlayan Horma Kanyonu'nda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan 90 kişinin katılımıyla kurtarma tatbikatı düzenlendi.

        Tatbikat kapsamında senaryo gereği, Horma Kanyonu yolunda bir ticari araç dereye devrildi. Araçta bulunan bazı tarım ilaçlarının suya karışması üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ekipler araçta sıkışan yaralıyı kurtarırken, bölgeyi kontrol altına aldı.

        Kimyasalların Horma Kanyonu'ndan geçen suya karışması nedeniyle ekiplerin bölgede inceleme yaptığı sırada çalışmaları izleyen vatandaşların bulunduğu köprünün çökmesi üzerine, 10 kişi de kanyona düştü. JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, kanyona gelerek yaralıları kurtardı.

        Tatbikat, başarılı şekilde tamamlandı.

        İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, gazetecilere, Pınarbaşı Belediyesine ait kamp alanında eğitim kampı ve akabinde geniş kapsamlı tatbikat düzenlendiklerini söyledi.

        Kanyonda özel bir tatbikat yaptıklarını anlatan Derdiyok, şunları kaydetti:

        "Horma Kanyonu, Kastamonu'nun doğal güzellikleri arasında çok özel bir yer. Kanyonumuzun 3 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunuyor. Yürüyüş parkurunun sonunda Ilıca Şelalemiz bulunuyor. Bu tatbikatı yapmamızın bir diğer nedeni, kanyonumuzun zorluk derecesini görmek. Kanyon içinde oluşabilecek sağlıkla ilgili bir problem olduğunda bunu arkadaşlarımızla tatbik etmek istedik. Bu sayede kendimizi tecrübe etmek istedik. Aslında bu kanyonda hepiniz sağlıklı şekilde dolaşabilirsiniz. Bizler de bu konuda kendimizi hazırlıyoruz. Kanyonda oluşabilecek tüm sağlık problemlerinde UMKE, AFAD ya da JAK olarak birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu yüzden herkesi kanyonumuza gezmeye, sağlıklı şekilde bekleriz."

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ise Horma Kanyonu'nda tatbikatın yapılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

        Kastamonu AFAD Müdürü Uğur Minder de ortak tatbikatın kurumların gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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