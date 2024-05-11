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        Kastamonu'da balık avlarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık avlarken kayalıklardan denize düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 19:47 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:47
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        Kastamonu'da balık avlarken denize düşen kişi hayatını kaybetti
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık avlarken kayalıklardan denize düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Köseli köyü sahilinde kayalıklar üzerinde oltayla balık avlayan Saim Yılmaz, dengesini kaybederek denize düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yılmaz'ı Cide Devlet Hastanesine sevk etti.

        Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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