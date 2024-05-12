Kastamonu'da jandarma tarlada çalışan kadınların Anneler Günü'nü kutladı

Jandarma ekipleri Merkez Spor Salonu'nda da özel bireylerin anneleriyle bir araya geldi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret etti.

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