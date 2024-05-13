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        Kastamonu'nun siyezi Orta Doğu pazarına açılacak

        Orta Doğu'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen turistler, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:10
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        Kastamonu'nun siyezi Orta Doğu pazarına açılacak
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        Orta Doğu'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen turistler, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez için çalışma yürütüyor.

        Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen 9 kişilik ekip, İhsangazi ilçesinde siyezle ilgili incelemelerde bulundu.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenen siyez buğdayının tohumunu ve taş değirmende öğütülen siyezi inceleyen ekip, siyez tarlasını da gezdi.

        Siyezden üretilen ürünleri de tadan ekip, daha önce Avrupa ülkelerinden temin ettikleri siyezi Türkiye'den almak için çalışma başlatacak.

        Kuveyt'ten gelen Meena Kadhimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyezle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        İhsangazi ilçesine geldikleri için mutlu olduklarını anlatan Kadhimi, "Siyez ve diğer tohumlarla ilgili çalışmalarımız var. Burayı keşfettiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

        Yaptıkları çalışma sonucunda orijinal siyezin Türkiye'de olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Kadhimi, "Siyezi daha önce Avrupa ülkelerinden temin ediyorduk. Burayı keşfettikten sonra fikir değiştirdik. Bundan sonraki süreçte Kastamonu İhsangazi ilçesinden temin etmeye karar verdik." diye konuştu.

        Siyez üreticisi Yasin Ciğerci ise siyez buğdayını Türkiye'nin her yerinde tanıttıklarını söyledi.

        Siyezi ekerken ilaç ve gübre kullanmadıklarını vurgulayan Ciğerci, "Siyezin ana vatanı İhsangazi. İhsangazi için de bizim için de çok önemli bir gün. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün olacak." diye konuştu.

        Orta Doğu'ya yönelik bir turizm şirketinin yöneticisi Mehmet Bayrak ise Meena Kadhimi'nin kendilerine ulaşarak siyezle ilgili çalışma yürüttüğünü söylediğini anlattı.

        Daha sonra siyez üreticisi Yasin Ciğerci ile irtibat kurduklarını anlatan Bayrak, "İnşallah bundan sonra da Orta Doğu'dan gelen misafirlerimizi buraya getireceğiz. Siyezi burada tanıtmaya devam edeceğiz. Amacımız ülkemizin her köşesini tanıtmak. Araştırmalarımızı yaparken siyez konusunda ciddi etkinlikler yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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