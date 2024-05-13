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        Kastamonu'da sigara paketinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da sigara paketine gizlenmiş halde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:59
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        Kastamonu'da sigara paketinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'da sigara paketine gizlenmiş halde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

        Tespiti yapılan Y.Ç. ve Ü.Ç'nin üstlerinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

        Aramada sigara paketine gizlenmiş halde 59,09 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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