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        Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi

        Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara, havadan kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:04
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        Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi
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        Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara, havadan kaydedildi.

        Kar yağışı, tüneller bölgesi ile Ilgaz Kayak Merkezi ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili oldu.

        Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

        Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

        Ormanlık alanların karla buluşması, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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