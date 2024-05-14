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        Kastamonu'da özel öğrencilerin yarıştığı floor curling turnuvası başladı

        Kastamonu'da özel öğrencilerin mücadele ettiği floor curling turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:45
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        Kastamonu'da özel öğrencilerin yarıştığı floor curling turnuvası başladı
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        Kastamonu'da özel öğrencilerin mücadele ettiği floor curling turnuvası başladı.

        Engeliler Haftası dolayısıyla Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun organize ettiği floor curling turnuvası, 120 özel öğrencinin katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda başladı.

        Turnuvada, kentte bulunan çeşitli okullarda eğitim gören fiziksel ve zihinsen engelli öğrencilerin oluşturduğu 14 kız, 14 erkek ve 10 karma takım yer aldı.

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Engelliler Haftası dolayısıyla böyle bir turnuva yapılmasının mutluluğunu duyduklarını söyledi.

        Katılımın fazla olduğunu aktaran Boyraz, "Ortaokullar ve liselerden gelen 120 özel bireyimiz yarışıyor. Odaklanmayı ve konsantrasyonu sağlayan curling aslında özel bireylerimize çok faydalı." dedi.

        Özel bireylerin mutlu olduğunu belirten Boyraz, "Burada bulunan özel bireylerimiz bugün çok heyecanlandılar. Tekerlekli sandalye ile gelen özel bireylerimizi bile iki dizinin üzerinde curling oynamak çok mutlu etti. İlk kez bu tür bir organizasyonda bir araya geldik ve çocukların mutluluğuna şahit olduk." diye konuştu.

        Yarışmada derece yapan sporcular yarın düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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